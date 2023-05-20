Президент Грузии Зурабишвили отказалась от услуг Georgian Airways из-за рейсов в Россию
ТБИЛИСИ, 20 мая — ПРАЙМ. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила об отказе от услуг авиакомпании Georgian Airways из-за возобновления ею после четырехлетнего перерыва прямых рейсов в Москву из Тбилиси.
"Нас некоторые поздравляют и отмечают, как они рады, что полеты восстановлены, а это оскорбление грузинского народа… Грузии не нужны подарки, тем более от постоянного оккупанта. Нельзя, чтобы в такой ситуации государство играло на нервах своего народа. Я установила себе такое ограничение и призываю всех к бойкоту Аирзены (Georgian Airways — ред), так как это компания, которая всегда пользовалась государством с целью стать богатой, так было всегда", — сказала грузинский лидер в ходе брифинга и добавила, что отказывается "пользоваться бортом до тех пор, пока он будет во владении Аирзены".
Корреспондент агентства РИА Новости сообщил, что представители разных оппозиционных партий и их сторонники собираются на проспекте Руставели в Тбилиси перед зданием парламента, чтобы вновь опротестовать восстановление прямых авиарейсов с Россией. Их акция носит название "Российский самолет не летает в Евросоюз".
Перед зданием парламента установлены микрофоны для выступлений с речью. На месте акции находятся сотрудники патрульной полиции для обеспечения порядка. Прилегающий к зданию парламента проспект Руставели пока не перекрыт, но число прибывших на митинг людей постепенно увеличивается, что может вызвать ограничение автомобильного движения на проспекте.
Утром в субботу первый самолет авиакомпании Georgian Airways, совершающий после четырехлетнего перерыва прямой рейс Тбилиси —Москва, приземлился в столичном аэропорту "Внуково".
Росавиация в пятницу выдала разрешение на выполнение рейсов между Тбилиси и Москвой Georgian Airways. Российская авиакомпания "Азимут" также получила соответствующее разрешение авиационных властей Грузии на полеты между столицами двух стран с частотой семь раз в неделю. В пятницу российская авиакомпания совершила первый прямой рейс из Москвы в Тбилиси. У тбилисского аэропорта в пятницу днем собрались противники этого решения, в ходе акции были задержаны шесть человек. Они пытались прорвать полицейский кордон, который не позволял им войти внутрь здания аэропорта.
Президент РФ Владимир Путин ранее отменил визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну.
https://1prime.ru/transport/20230520/840646152.html