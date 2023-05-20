ТБИЛИСИ, 20 мая — ПРАЙМ. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила об отказе от услуг авиакомпании Georgian Airways из-за возобновления ею после четырехлетнего перерыва прямых рейсов в Москву из Тбилиси. Грузия стала вторым популярным направлением для полетов среди россиян

"Нас некоторые поздравляют и отмечают, как они рады, что полеты восстановлены, а это оскорбление грузинского народа… Грузии не нужны подарки, тем более от постоянного оккупанта. Нельзя, чтобы в такой ситуации государство играло на нервах своего народа. Я установила себе такое ограничение и призываю всех к бойкоту Аирзены (Georgian Airways — ред), так как это компания, которая всегда пользовалась государством с целью стать богатой, так было всегда", — сказала грузинский лидер в ходе брифинга и добавила, что отказывается "пользоваться бортом до тех пор, пока он будет во владении Аирзены".

Корреспондент агентства РИА Новости сообщил, что представители разных оппозиционных партий и их сторонники собираются на проспекте Руставели в Тбилиси перед зданием парламента, чтобы вновь опротестовать восстановление прямых авиарейсов с Россией. Их акция носит название "Российский самолет не летает в Евросоюз".

Перед зданием парламента установлены микрофоны для выступлений с речью. На месте акции находятся сотрудники патрульной полиции для обеспечения порядка. Прилегающий к зданию парламента проспект Руставели пока не перекрыт, но число прибывших на митинг людей постепенно увеличивается, что может вызвать ограничение автомобильного движения на проспекте. Россиянам рассказали, где лучше провести отпуск этим летом

Утром в субботу первый самолет авиакомпании Georgian Airways, совершающий после четырехлетнего перерыва прямой рейс Тбилиси —Москва, приземлился в столичном аэропорту "Внуково".

Росавиация в пятницу выдала разрешение на выполнение рейсов между Тбилиси и Москвой Georgian Airways. Российская авиакомпания "Азимут" также получила соответствующее разрешение авиационных властей Грузии на полеты между столицами двух стран с частотой семь раз в неделю. В пятницу российская авиакомпания совершила первый прямой рейс из Москвы в Тбилиси. У тбилисского аэропорта в пятницу днем собрались противники этого решения, в ходе акции были задержаны шесть человек. Они пытались прорвать полицейский кордон, который не позволял им войти внутрь здания аэропорта.

Президент РФ Владимир Путин ранее отменил визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну.