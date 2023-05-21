ТБИЛИСИ, 21 мая — ПРАЙМ. Грузинская национальная авиакомпания Georgian Airways объявила президента страны Саломе Зурабишвили персоной нон грата на своих самолетах и не будет допускать ее на борт, сказано в опубликованном грузинскими СМИ заявлении директора авиакомпании Тамаза Гаиашвили. Грузия стала вторым популярным направлением для полетов среди россиян

"Госпожа Саломе объявила бойкот национальной авиакомпании. Мы объявляем ее персоной нон грата и пока она не извинится перед грузинским народом, не пустим ее на борт", — говорится в заявлении.

Накануне Зурабишвили объявила бойкот Georgian Airways из-за решения авиакомпании начать прямые рейсы в Москву. Президент призвала всех граждан присоединиться к ее бойкоту и отказаться от услуг Georgian Airways.

Гаиашвили также раскритиковал главу государства за ее позиции и деятельность, назвав их предательскими.