МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Лидерами по задержке рейсов более чем на час в первом квартале 2023 года стали аэропорты "Шереметьево", "Пулково" и "Сочи", при этом задержки от 20 часов фиксировались чаще всего в Норильске, говорится в исследовании страховой компании "АльфаСтрахование", которое есть в распоряжении РИА Новости. СМИ: авиакомпании начали массовую отмену рейсов по России

"В целом только за первый квартал 2023 года "АльфаСтрахование" зафиксировала более 4 тысяч рейсов, задержанных перевозчиками хотя бы на один час. Лидерами по задержке рейсов больше чем на час стали "Шереметьево" (12% от общего числа всех задержанных более чем на час рейсов), "Пулково" (8%) и "Сочи" (7%)", — сказано в исследовании.

Отмечается, что также в пятерку вошли новосибирский аэропорт "Толмачево" и московский "Домодедово", где количество задержанных рейсов составило 6%.

Антирекорд по длительности задержек рейсов более чем на 20 часов в первом квартале этого года принадлежал аэропортам "Норильск Алыкель" (27% задержек), "Сочи" (18%) и "Домодедово" (16%).

"Число задержанных рейсов во многом зависит от пассажиропотока – поэтому в топе оказываются самые загруженные аэропорты страны, и в первую очередь Московского авиаузла", — указали в компании.