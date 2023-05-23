ШАНХАЙ, 23 мая — ПРАЙМ. Расширение воздушного сообщения, активное использование потенциала Северного морского пути является приоритетным направлением сотрудничества РФ и КНР, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Трутнев предложил проработать специальный режим торговли с Китаем

"В числе других приоритетов − расширение воздушного сообщения. И, конечно, более активное использование потенциала Северного морского пути – как наиболее короткого маршрута из Азии в Европу", — сказал Мишустин, выступая во вторник на российско-китайском форуме в Шанхае.

Он также добавил, что сотрудничество России и КНР в отрасли информационных технологий и связи находится на высоком уровне.