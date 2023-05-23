МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Россия помимо строительства железнодорожного участка в Иране, который является частью МТК "Север-Юг", поставит для новой дороги рельсы, вагоны и локомотивы, сообщил журналистам министр транспорта РФ Виталий Савельев. Россияне стали летать в Иран в два раза чаще

"Мы участвуем в финансировании, также совместно будет организована и стройка. Какие-то инертные строительные материалы, которые существенно дешевле в Иране, например цемент, песок, гравий, будут поставляться с территории Ирана. Более сложные изделия будут поставляться российскими компаниями — это рельсы, железобетонные изделия, а также вагоны, локомотивы и так далее", — рассказал Савельев.

Он добавил, что ведется активный поиск уполномоченных организаций России и Ирана, которые будут участвовать во взаимоотношениях с юридическими лицами в рамках проектирования и строительства по исполнительному контракту.

"Мы проговорили все основные условия. В ближайшее время обменяемся письмами – мы так договорились с министром транспорта Ирана – представим компании с обеих сторон, которые будут участвовать в этом проекте. Думаю, несколько месяцев может понадобиться, чтобы создать уже генеральный, главный контракт между компаниями. Уже после этого они начнут реализовывать проект. Деньги выделены, сейчас идет подготовка к реализации", – отметил Савельев.

Называть точные сроки строительства он не стал. "Давайте дождемся, не буду ничего опережать, работа идет. Мы сейчас сделали главное – подписали соглашение. Наша цель – провезти 15 миллионов тонн грузов", – пояснил министр.

МТК "Север-Юг" — это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существует три маршрута МТК: Транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), западный и восточный (сухопутные). Часть его объектов надо достроить.

Россия и Иран 17 мая 2023 года подписали документы по достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута "Север-Юг" — Решт-Астара в Иране. Вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что стоимость строительства Решт-Астара оценивается в 1,6 миллиарда евро, из которых 1,3 миллиарда евро — кредит России, остальные — средства иранской стороны.