МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Минтранс РФ наблюдает активный спрос у пассажиров на перелеты по стране: в частности, еще в прошлом году частота рейсов между Санкт-Петербургом и Москвой увеличилась до 64 в сутки, а на авиаперелеты на юг России — не будь они временно ограничены — был бы ажиотаж, сообщил журналистам глава Минтранса РФ Виталий Савельев. Названы аэропорты, где чаще всего задерживаются рейсы

"В 2022 году в Санкт-Петербург из Москвы было 64 рейса в сутки, из них 45 выполняла только группа "Аэрофлот" — такого не было даже во времена Советского Союза. Так что люди не прекратили двигаться, они по-прежнему открыты к новым впечатлениям и российский воздушный транспорт дает им такую возможность", — отметил он.

"Если бы не были закрыты 11 аэропортов, на полеты в них был бы ажиотажный спрос", — подчеркнул Савельев.

Глава Минтранса также отметил, что сейчас в стране эксплуатируется 1161 пассажирский самолет. В целом, в РФ есть все условия для развития внутрироссийского туризма и внутрироссийских авиаперелетов.

В РФ с 24 февраля действует режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части. Так, они временно не производятся в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.