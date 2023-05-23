МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Международный бренд "Яндекс Такси" — Yango — теперь доступен в одном из крупнейших городов Пакистана Лахоре, говорится в сообщении компании в соцсетях.

Вызов такси в городе уже доступен в приложении Yango.

В апреле компания начала тестировать свой сервис в Гватемале, в марте — в Перу, а в феврале возможность заказать такси появилась в приложении "Яндекс Go" в столице Мозамбика Мапуту и столице Намибии Виндхуке.

"Яндекс Такси" работает на международном рынке под брендом Yango. В сентябре прошлого года Yango в тестовом режиме начал работать в Дубае. Тогда в "Яндексе" отметили, что компания заинтересована в выходе на новые рынки.