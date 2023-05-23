Грузинские власти обещали не допустить обхода санкций против России
Спикер Папуашвили: Грузия не допустит обхода санкций прямыми рейсами с Россией
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ТБИЛИСИ, 23 мая — ПРАЙМ. Грузия не позволит использовать себя для обхода антироссийских санкций, сама не введет ограничения, заявил спикер парламента страны Шалва Папуашвили.
Администрация США ранее заявляла, что восстановление прямого авиасообщения с Россией "обеспокоила" Вашингтон, Госдеп предупредил о возможности введения антигрузинских санкций.
"Важно отметить, что когда говорят об обеспокоенности, то ни в одном из заявлений не сказано, что этими полетами происходит обход санкций. Мы более года как огласили нашу политику в отношении России и она подразумевает, что Грузия, с одной стороны, не допускает использования своей территории в обход международных санкций и, второе, мы не введем двусторонние санкции (в отношении России — ред.)",- ответил Папуашвили.
Он подчеркнул, что присоединение к антироссийской санкционной политике может привести к эскалации и рискам для безопасности Грузии.
На этом фоне требование от Тбилиси вести ограничения несправедливо, добавил спикер грузинского парламента.