ТБИЛИСИ, 23 мая — ПРАЙМ. Грузия не позволит использовать себя для обхода антироссийских санкций, сама не введет ограничения, заявил спикер парламента страны Шалва Папуашвили. Georgian Airways объявила президента Грузии персоной нон грата

Администрация США ранее заявляла, что восстановление прямого авиасообщения с Россией "обеспокоила" Вашингтон, Госдеп предупредил о возможности введения антигрузинских санкций.

"Важно отметить, что когда говорят об обеспокоенности, то ни в одном из заявлений не сказано, что этими полетами происходит обход санкций. Мы более года как огласили нашу политику в отношении России и она подразумевает, что Грузия, с одной стороны, не допускает использования своей территории в обход международных санкций и, второе, мы не введем двусторонние санкции (в отношении России — ред.)",- ответил Папуашвили.

Он подчеркнул, что присоединение к антироссийской санкционной политике может привести к эскалации и рискам для безопасности Грузии.

На этом фоне требование от Тбилиси вести ограничения несправедливо, добавил спикер грузинского парламента.