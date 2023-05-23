МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Группа Fesco добавила на линию из Китая в Санкт-Петербург судозаход в индийский порт, сообщает группа. Минтранс отметил снижение загрузки портов Дальнего Востока

"Транспортная группа Fesco расширяет географию прямого сервиса по Deep Sea и добавляет заход в порт Мундра. Сервис Fesco Baltorient Line (FBOL) теперь связывает Китай, Индию и Северо-Западный регион России", — говорится в сообщении.

Уточняется, что первый судозаход из Китая в порт Мундра состоялся 21 мая, и далее судно компании Fesco отправилось в Санкт-Петербург. "Транзитное время сервиса составит 25 дней. На первом этапе суда будут отправляться 1 раз в месяц как в импортном, так и в экспортном направлении. В дальнейшем планируется увеличение регулярности до 1 судозахода каждые 2 недели", — добавляет группа.

Основу грузопотока сервиса формируют товары народного потребления, продукция предприятий лесопромышленного и химического комплексов, а также металлургической промышленности.