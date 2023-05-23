КИШИНЕВ, 23 мая – ПРАЙМ. Премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что к июлю должна быть решена проблема с авиаперевозками, возникшая из-за приостановки полетов компании Air Moldova. Украина готова запретить весь импорт из Молдавии

Со 2 марта молдавский авиаперевозчик отменил более двух десятков рейсов. Представители Air Moldova объяснили это операционными и финансовыми проблемами. Компании пришлось отменить 46 рейсов в период с 21 по 25 апреля. В ответ на это Орган гражданской авиации Молдавии провел внеплановую проверку Air Moldova и обязал компанию выплатить пассажирам положенные компенсации за отмену рейсов. Компания обратилась в суд за разрешением на реструктуризацию, чтобы привлечь инвесторов, со 2 мая были приостановлены полеты и продажа билетов, ожидается что рейсы возобновятся с 16 июня.

"Будет выполняться больше рейсов. Если вы заметили, у нас постепенно появляются новые направления. К июлю мы должны обеспечить все маршруты, необходимые нашим гражданам", — заявил Речан в ответ на просьбу журналистов прокомментировать проблему компании.

Осенью прошлого года Air Moldova сообщила о возобновлении полетов в Москву, однако власти Молдавии, сославшись на Орган гражданской авиации, объявили о запрете авиарейсов в Россию. После этого лидер оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор назвал решение официального Кишинева рейдерской атакой, цель которой — обанкротить сектор воздушного транспорта. При этом сам авиаперевозчик уточняет, что продолжает прилагать усилия для решения ситуации, "чтобы преодолеть все созданные препятствия".

С конца февраля прошлого года молдавские авиакомпании прекратили полеты в города России в связи с закрытием воздушного пространства Молдавии и Украины. Перелеты в этом направлении не возобновили после частичного открытия воздушного пространства Молдавии в сторону Европы.

Долететь из России в Молдавию и обратно можно было только с пересадкой в стране за пределами ЕС. Самые удобные аэропорты стыковки — Стамбул и Ереван.