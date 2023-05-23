МОСКВА, 23 мая – ПРАЙМ. Минтранс РФ с вводом онлайн-продаж авиабилетов льготникам по субсидируемым тарифам сохранит и возможность покупки бумажного варианта проездного документа, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. РЖД увеличили глубину продажи билетов с 45 суток еще на несколько поездов

Минтранс РФ ранее во вторник опубликовал проект о запуске эксперимента по продаже онлайн авиабилетов по субсидируемым тарифам. Как выяснило РИА Новости, речь идёт о запуске продажи онлайн билетов на самолет всем льготникам по этим тарифам. Представитель Росавиации пояснял агентству, что в настоящее время купить авиабилеты по субсидируемым тарифам онлайн могут пенсионеры и молодежь, а многодетные семьи и инвалиды – нет, надо ехать в кассу, чтобы показать подтверждающие документы.

"Для авиакомпаний будет обеспечен более удобный способ подтверждения права пассажиров на приобретение субсидированного билета. Уполномоченные государственные органы при этом получат удобный и прозрачный инструмент контроля, а пассажир – возможность приобрести субсидированный билет без визита в офис авиакомпании с бумажными документами, подтверждающими право на приобретение билета по специальному тарифу. Подчеркнем, что у граждан, привыкших оформлять субсидированные билеты в бумажном виде, такая возможность останется. Проект постановления не отнимает у них такого права", — сообщили в пресс-службе Минтранса.

Там добавили, что проект постановления разработан с целью цифровизации управления субсидированными авиаперевозками и предоставления пассажирам, имеющим право на приобретение авиабилетов по специальным тарифам, возможности оформления субсидированного билета без предъявления на бумажном носителе или скана копий документов, подтверждающих такое право.

"Эксперимент позволит "оцифровать" процессы взаимодействия между государством и перевозчиком в интересах пассажира путем применения интегрированных информационных систем. Речь также идет о цифровой трансформации субсидирования авиаперевозок", — рассказали в Минтрансе. Эксперимент запланирован с 1 июля 2023 года по 1 июня 2024 года.

При этом, как выяснило РИА Новости, например, крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" уже продает онлайн-билеты по субсидируемым тарифам, в том числе для многодетных семей и инвалидов. Пассажир на сайте авиакомпании бронирует билет, прикрепляет все необходимые подтверждающие документы, ожидает проверки документов и затем оплачивает онлайн. То есть в кассу ехать не надо.

На сайте авиакомпании "Сибирь" (S7) написано, что молодежь и пенсионеры могут купить билеты по субсидируемому тарифу на сайте и в приложении, а пассажиры с ограниченными возможностями и многодетные семьи — в офисах S7 Airlines и в агентствах.