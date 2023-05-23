МОСКВА, 23 мая – ПРАЙМ. Верховный суд России согласился с тремя нижестоящими инстанциями, которые по иску Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочки" РЖД) обязали испанскую компанию Patentes Talgo исполнять договор на техническое обслуживание и ремонт произведенных ею поездов "Стриж". Завод ТМХ освоил выпуск отечественных двигателей для поезда "Иволга 3.0"

Как следует из опубликованного во вторник определения суда, судья ВС РФ Наталья Чучунова отклонила кассационную жалобу Patentes Talgo, просившей передать дело для пересмотра Судебной коллегией по экономическим спорам.

Арбитражный суд Москвы в июле не только обязал ответчика исполнять обязательства по договору от 29 мая 2014 года, действие которого рассчитано до 2056 года, но и взыскал с него в пользу ФПК около 221 миллиона рублей убытков и около 161 миллиона рублей неустойки. Кроме того, суд обязал Patentes Talgo в случае неисполнения обязательств по договору выплачивать около 1,4 миллиона рублей за каждый день неисполнения решения суда. Апелляционная инстанция в сентябре и суд округа в январе оставили решение без изменения, отклонив жалобы ответчика.

Спорный договор предусматривает техобслуживание и ремонт семи поездов "Стриж", курсировавших по маршрутам "Москва – Нижний Новгород" и "Санкт-Петербург – Москва – Самара". Patentes Talgo в марте 2022 года уведомила ФПК о прекращении исполнения обязательств по договору со ссылкой на "влияние сложившейся международной политической ситуации".

В кассационной жалобе в ВС РФ ответчик повторил доводы о том, что имели место "обстоятельства непреодолимой силы, обусловленные необходимостью соблюдения запретов, установленных по личному закону иностранного лица". Однако, как отметила судья Чучунова, "санкции, на которые ссылался ответчик, не запрещают последнему выполнять техническое обслуживание и ремонт пассажирского подвижного состава".

В определении также говорится, что ответчик по условиям договора "обязан обеспечить наличие неснижаемого запаса запасных частей и материалов на складе в г. Москве". При этом суды исходили из того, что "разумный и добросовестный контрагент" обязан был "принять все возможные меры к продолжению выполнения работ, в том числе, перестроению логистических цепочек, поиску иных поставщиков запасных частей".

Арбитражный суд Москвы ранее принял обеспечительные меры по иску, передав ФПК для хранения и использования запчасти, оборудование и материалы испанской компании, необходимые для техобслуживания и ремонта "Стрижей" и находящиеся в депо "Москва-Киевская".