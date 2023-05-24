СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая — ПРАЙМ. Крымский мост закроют в связи с проведением учений, движение запустят через несколько часов, заявил глава региона Сергей Аксенов. В Крыму запустили производство аналогов Coca-Cola и Pepsi

Он отметил в Telegram, что из-за проводимыйх в районе учений Крымский мост будет закрыт в течение нескольких часов. Аксенов также призвал доверять только проверенным источникам информации.

Позднее пресс-служба ФКУ Упрдор "Тамань" сообщала, что движение транспорта по Крымскому мосту восстановили в 11:00.