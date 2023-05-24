2023-05-24T11:16:47+03:00
2023-05-24T11:16:47+03:00
2023-05-24T11:16:47+03:00
2023
https://1prime.ru/transport/20230524/840670047.html
Аксенов предупредил о закрытии Крымского моста
Транспорт
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Крымский мост закроют в связи с проведением учений, движение запустят через несколько часов, заявил глава региона Сергей Аксенов. Он отметил в Telegram, что из-за проводимыйх в... ПРАЙМ, 24.05.2023
транспорт, бизнес, новости, крымский мост, сергей аксенов, транспорт
https://cdnn.1prime.ru/images/83242/71/832427179.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83242/71/832427179.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83242/71/832427176.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83242/71/832427176.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83242/71/832427173.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83242/71/832427173.jpg
https://1prime.ru/News/20230523/840662021.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая — ПРАЙМ. Крымский мост закроют в связи с проведением учений, движение запустят через несколько часов, заявил глава региона Сергей Аксенов.
Он отметил в Telegram, что из-за проводимыйх в районе учений Крымский мост будет закрыт в течение нескольких часов. Аксенов также призвал доверять только проверенным источникам информации.
Позднее пресс-служба ФКУ Упрдор "Тамань" сообщала, что движение транспорта по Крымскому мосту восстановили в 11:00.