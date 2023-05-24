МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Работы по восстановлению обхода Мелитополя, который входит в состав сухопутного автодорожного коридора в Крым, завершены, отремонтировано свыше 16 километров трассы, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин. Глава "Автодора" отчитался о ремонте дорог в новых регионах

"В Запорожской области завершены работы по восстановлению обхода Мелитополя. Он входит в состав сухопутного маршрута в Крым. За два месяца капитально отремонтировали 16,7 километра трассы. Работы шли круглосуточно: заменили дорожное полотно, барьерное ограждение, нанесли разметку", — написал Хуснуллин в своем телеграм-канале.

Вице-премьер также рассказал о Краснодонской центральной многопрофильной больнице в ЛНР — в учреждении проходит капремонт.

"Вскоре пациенты будут получать медицинскую помощь в комфортных условиях. В корпусе стационарных отделений перекрыли кровлю и заменили окна, обновили инженерные коммуникации. На территории появилась новая котельная и запущен водопровод. Также в ЦМГБ проводится ремонт детского отделения и городской поликлиники", — отметил он.