МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Европейский суд второй инстанции сегодня поддержал жалобу Ryanair на государственные субсидии Италии для авиакомпаний, пострадавших от пандемии COVID-19. Государственные выплаты были одобрены Европейским союзом. Суд снова встал на сторону ирландской авиакомпании в этом вопросе. Источник сообщил о планах Ryanair на самолеты Boeing

"Комиссия не смогла предоставить обоснование своего вывода о том, что данная мера не противоречит положениям законодательства ЕС, кроме тех, которые регулируют государственную помощь", — заявил Общий суд Европейского союза, расположенный в Люксембурге.

Две недели назад суд уже вынес решение в пользу Ryanair по делу о мерах государственной помощи, которую в связи с пандемией получили ее конкуренты — Lufthansa и SAS.

В октябре 2020 года, в разгар пандемии COVID-19, которая практически остановила путешествия, Италия уведомила Европейскую комиссию о государственной помощи в размере 130 млн евро некоторым авиакомпаниям, имеющим итальянскую лицензию.

"Согласно устоявшемуся прецедентному праву, решение не начинать официальное расследование такой помощи должно содержать причины, по которым Комиссия считает, что не сталкивается с серьезными трудностями при оценке сообразности рассматриваемой помощи на внутреннем рынке, — говорится в заявлении суда. — Общий суд считает, что в данном случае этого сделано не было".