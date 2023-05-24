МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Сенаторы одобрили изменения в закон "О транспортной безопасности", которыми смягчаются требования к владельцам маломерных судов. СМИ: Иран и Россия подписали соглашение о строительстве торговых судов

В частности, маломерные суда морского и внутреннего водного транспорта, используемые в некоммерческих целях, исключаются из видов транспортных средств, в отношении которых применяются требования закона "О транспортной безопасности".

Также отмечается, что подразделениям транспортной безопасности предоставляется возможность использовать служебных собак для защиты объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмешательства, а именно, для поиска и выявления оружия, взрывчатых веществ или других устройств, предметов и веществ, в отношении которых установлены запрет или ограничение на перемещение в зону транспортной безопасности.

Уточняются положения об установлении уровней безопасности в отношении объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств при изменении степени угрозы совершения акта незаконного вмешательства в деятельность транспортного комплекса.

Помимо этого, закон конкретизирует требования законодательства о госгранице РФ. Документ устанавливает, что неоднократное пересечение границы РФ российскими судами осуществляется с предварительным уведомлением пограничных органов, а иностранными судами — на основании разрешения пограничных органов.

Порядок получения такого разрешения, в том числе его форма, срок действия, основания для приостановления, возобновления и прекращения действия такого разрешения, требования, связанные с его использованием, определяются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области безопасности.