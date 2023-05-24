КИШИНЕВ, 24 мая — ПРАЙМ. Транспортные компании в Румынии предупреждают, что готовы заблокировать национальные трассы из-за готовящегося роста дорожного налога, передает телеканал Digi 24. В Румынии раскрыли планы ЕК по запрету на импорт украинского зерна

"Крупные перевозчики грозят заблокировать дороги в Румынии, поскольку стоимость налогов может возрасти в несколько раз. Перевозчики говорят, что транспортные расходы вырастут в разы, что означает более высокие затраты для конечного потребителя. Минтранс хочет изменить формулу расчета дорожного налога с 2026 года", — сообщает телеканал.

В случае грузовиков плата за ущерб, которую будут платить перевозчики, должна рассчитываться в зависимости от пройденного расстояния, времени простоя и класса выбросов. Некоторые формулы подразумевают, что налог вырастет в шесть раз, а это приведет к банкротству транспортных компаний. Кроме того, дальнобойщики должны платить налоги не только в Румынии, поэтому рост затрат отразится на стоимости товаров.

Расчеты министерства транспорта, показывают, что дорожный налог может увеличиться с 1 200 евро в нынешнем виде до 7 050 евро в 2026 году и до 16 000 евро в 2035 году, при условии, что грузовик проезжает 100 000 километров в год и имеет стандарт загрязнения Euro 6. Если власти все же одобрят эти изменения, то Румынию ждут протесты.