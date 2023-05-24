МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Вопросам импортозамещения в части навигационных баз данных уделяется должное внимание со стороны разработчика самолета SSJ100 при системном мониторинге Росавиации, при этом приоритетом является безопасность полетов, сообщили журналистам в Росавиации. "Ростех" прокомментировал сообщения о сокращении парка SSJ к 2030 году

Газета "Коммерсант" ранее в среду написала, что основные эксплуатанты SSJ100 пожаловались на отказы и неполноту информации во встроенной навигационной базе самолета. Издание уточняло, что после того как в 2022 году французская Thales перестала обновлять ПО для России, производитель этого авиалайнера — "Иркут" — одобрил использование базы данных петербургского "Авиа-брифинга".

"Вопросам импортозамещения применительно к навигационным базам данных (НБД) уделяется должное внимание со стороны разработчика самолета "Сухой Суперджет" — ПАО "Корпорация "Иркут" при системном мониторинге Росавиации, приоритетом при этом является безопасность полетов", — сообщили в Росавиации.

Там добавили, что в настоящее время к использованию допускаются навигационные базы данных двух отечественных поставщиков: ООО "Авиабрифинг" и Центра аэронавигационной информации ЦАИ — филиала ФГУП "Госкорпорация по ОрВД".

Процедурные вопросы обеспечения нормативных требований проработаны Росавиацией с поставщиками баз, разработчиком и эксплуатантами самолета.

"ПАО "Корпорация "Иркут" проинформировало Росавиацию и заинтересованные лица о проведении необходимых работ c обоими поставщиками баз для проверок работоспособности систем самолета и загружаемых навигационных баз данных. Также о принимаемых действиях по актуализации документации самолета "Сухой Суперджет", направленных на решение возникающих при эксплуатации вопросов", — добавили в ведомстве.