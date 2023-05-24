ДОХА, 24 мая — ПРАЙМ. Национальные перевозчики Катара и Бахрейна Qatar Airways и Gulf Air после шестилетнего перерыва в связи с политическим конфликтом возобновят в четверг авиасообщение, этот маршрут станет одним из самых коротких, говорится в сообщении на сайте авиакомпаний. Худшее еще впереди: Катар сделал страшное предсказание для Европы

В июне 2017 года Бахрейн запретил своей авиакомпании Gulf Air летать в Катар, а катарской приземляться в королевстве и пролетать через его воздушное пространство, присоединившись к транспортной блокаде Катара со стороны соседних государств из-за политических разногласий. В отличие от других соседей Катара — Саудовской Аравии и ОАЭ, авиакомпании которых возобновили полеты в эту страну сразу после достижения между ними договоренности о восстановлении отношений в начале 2021 года, Доха и Манама разморозили отношения только весной этого года.

Согласно новому расписанию полетов на сайте перевозчиков Катара и Бахрейна, они планируют совершать полеты раз в день ежедневно, что почти в семь раз меньше, чем было до введения блокады Катара в 2017 году, когда обе авиакомпании имели в расписании 93 рейса в неделю в оба направления.

Маршрут из Катара до граничащего с ним по морю островного Бахрейна составляет всего 148 километров по прямой, из-за маневрирования самолетов при вылете и посадке полет занимает 45 минут. После возобновления полетов в Манаму для Qatar Airways это будет самый близкий пункт назначения, а для бахрейнского авиаперевозчика второй по близости расположения после саудовского Даммама.

В мае этого года власти Катара и Бахрейна договорились предпринять шаги для восстановления дипотношений и возврата к прежнему уровню связей на фоне улучшения обстановки во всем регионе после заключенного в марте между Саудовской Аравией и Ираном соглашения о нормализации отношений.