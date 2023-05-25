Сухогруз сел на мель в Суэцком канале, буксиры пытаются снять его с места
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МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Сухогруз Xin Hai Tong 23 сел на мель в Суэцком канале, буксиры пытаются снять его с места, сообщает международное морское агентство Leth.
"Xin Hai Tong 23 сел на мель… оставив позади четыре судна из раннего конвоя (судов) в дополнение к обычной группе, которая планировала войти в Суэцкий канал", — говорится в сообщении компании в Twitter.
Отмечается, что буксиры администрации Суэцкого канала пытаются снять сухогруз с мели.