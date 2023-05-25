МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Сухогруз Xin Hai Tong 23 сел на мель в Суэцком канале, буксиры пытаются снять его с места, сообщает международное морское агентство Leth. Правительство Египта ответило на слухи о намерении продать Суэцкий канал

"Xin Hai Tong 23 сел на мель… оставив позади четыре судна из раннего конвоя (судов) в дополнение к обычной группе, которая планировала войти в Суэцкий канал", — говорится в сообщении компании в Twitter.

Отмечается, что буксиры администрации Суэцкого канала пытаются снять сухогруз с мели.