МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Железнодорожное грузовое сообщение между РФ и КНДР возобновилось, имеет регулярный характер, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора. Путин принял участие в подписании соглашения о железной дороге Решт-Астара

"В ноябре железнодорожное грузовое сообщение между нашими странами действительно возобновилось, причем не на разовой основе, а в регулярном режиме", — сказал посол.

Он добавил, что трансграничное движение грузов вернулось к "доковидному" режиму, но с недельным карантином для ввозимого.

"За первый квартал 2023 года объем перевозки грузов через погранпереход Хасан/Туманган составил 13 223 тонны, в том числе из России в КНДР поставлено 4946 тонн пшеничной муки и 4309 тонн кукурузы. Кроме того, сюда идет наше растительное масло, кондитерские изделия и нефтепродукты, транзитом из Китая следуют строительные материалы", — отметил Мацегора.

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