МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Москва рассчитывает, что вскоре начнутся перевозки грузов РФ, в том числе угля, для перевалки в северокорейском порту Раджин, вопрос обсуждается, заявил в интервью РИА Новости посол России в Пхеньяне Александр Мацегора. СУЭК планирует увеличить поставки угля в Китай в 2023 году

"Рассчитываем на то, что вскоре начнутся перевозки российских грузов, предназначенных для перевалки в порту Раджин, в первую очередь, угля. Эта тема сейчас активно обсуждается", — сказал посол.

Он отметил, что в ноябре 2022 года железнодорожное грузовое сообщение между Россией и КНДР возобновилось в регулярном режиме — идет доставка грузов через единственный пограничный железнодорожный переход Хасан-Туманган.

Проект "Хасан-Раджин" был запущен несколько лет назад и предполагал доставку по железной дороге из России грузов в северокорейский город Раджин с последующей переправкой морем в порты других стран.

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