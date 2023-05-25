СТАМБУЛ, 25 мая — ПРАЙМ. Анкара рассчитывает на возвращение застрявших в украинских портах судов в течение пяти — десяти дней, заявил координатор продуктовой сделки от Минторга Турции Юсуф Каракаш. МИД отверг идею расширения "зерновой сделки"

Чиновник отмечал газете Milliyet, что в феврале прошлого года в российских и украинских портах находились 53 турецких корабля. По его словам, 41 судно вернули, в отношении оставшихся подготовили план транспортировки.

"Ожидается, что суда прибудут в Турцию в течение 5-10 дней", — пишет газета.

Каракаш добавил, что в период работы зернового коридора 953 корабля перевезли более 30,3 миллиона тонн зерна.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 17 мая сообщил о достижении договоренности об эвакуации турецких судов из украинских портов Николаев и Ольвия. Россия готова обеспечить безопасность турецких судов при эвакуации из портов Украины, заявил ранее замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин. По его словам, суда не могут оттуда выйти по условиям безопасности: много заминированных участков, очень много опасных участков для проводки.