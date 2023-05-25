МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Airbus в среду заявила, что не собирается выпускать удлиненную версию своего лайнера A220 в нынешних условиях, фактически опровергнув предположения о презентации этой модели на предстоящем Парижском авиасалоне. Заказы Airbus в апреле упали в четыре раза к марту

Разговоры об увеличенной версии пассажирского самолета A220, в котором 110-130 кресел, шли уже в течение некоторого времени. Представитель Airbus повторил, что вопрос "не в том, появится ли она вообще, а в том, когда именно она появится".

"Но сейчас наши приоритеты — это модели A220-100 и A220-300, и мы не собираемся запускать новый вариант в нынешних условиях", — добавил представитель компании.

Генеральный директор Airbus Гийом Фори заявил, что на фоне продолжающегося давления на цепочку поставок главная задача компании — справиться с недавними производственными задержками.

Слухи о скором запуске новой версии A220 распространились в среду после того, как некоторые СМИ обратили внимание на заметку Bank of America. В ней высказывалось предположение, что Airbus представит так называемую версию A220-500 на Парижском авиасалоне, который будет проходить 19-25 июня.

Однако два источника в отрасли исключили возможность такого объявления.

Выпуск более крупной модели в рамках программы A220, приобретенной у канадской Bombardier в 2018 году, позволит Airbus перезаключить контракты с поставщиками и снизить общие производственные затраты на самолет, из-за которых проект пока остается убыточным.

Также такой самолет стал бы альтернативой Boeing 737 MAX 8. Источник сообщил о планах Ryanair на самолеты Boeing

Но одновременно он отобрал был долю рынка у 150-местных A320neo. Это флагман семейства узкофюзеляжных самолетов Airbus, который приносит компании основную часть прибыли.

Airbus ожидает, что большая часть спроса на узкофюзеляжные самолеты переместится к более крупным версиям A321neo. В этой нише самолеты Airbus уже опережают самые крупные модели Boeing 737 MAX.

Большинство отраслевых источников ожидают, что запуск A220-500 состоится ближе к середине десятилетия, а в эксплуатацию этот лайнер поступит примерно в 2030 году. Возможно, будет оснащен новыми крыльями и двигателями.

По мнению отраслевых аналитиков, это может стать предвестником возможного разделения рынка узкофюзеляжных самолетов на две части — сначала Airbus заменит A320neo, а позже займется заменой более крупного A321neo, используя более новые технологии.

Airbus также намекала, что у покупателей новой версии A220 может появиться возможность выбора двигателей. В прошлом году компания сообщила изданию The Air Current, что будет приветствовать коммерческие предложения от совместного предприятия General Electric/Safran CFM International в дополнение к своему нынешнему поставщику, Pratt & Whitney.