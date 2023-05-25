"Аэрофлот" запустил продажи билетов на рейсы в кубинский Варадеро
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МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Российский авиаперевозчик "Аэрофлот" запустил продажи на рейсы в кубинский город Варадеро, сообщили в пресс-службе компании.
"Аэрофлот" открывает продажи билетов на Варадеро (Куба)", — сказано в релизе.
Перевозчик отметил, что рейсы будут выполняться авиакомпанией "Россия" с 1 июля на лайнерах Boeing 777.
Ранее глава "Аэрофлота" Сергей Александровский заявлял РИА Новости, что первое время полеты будут выполняться дважды в неделю. Позднее перевозчик сообщил о возможности запуска третьего рейса с 5 сентября.
Варадеро — круглогодичный курорт, один из крупнейших в Карибском бассейне. Протяженность курортной зоны — 20 километров. Здесь расположено около 60 отелей на любой вкус и бюджет.
Россия с 1 июля 2023 года возобновляет авиасообщение с Кубой.