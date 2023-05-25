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2023-05-25T14:12:36+03:00
2023
https://1prime.ru/transport/20230525/840683714.html
Georgian Airways открыла продажу билетов из Москвы в Париж и Вену
Транспорт
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Грузинская авиакомпания Georgian Airways начала продажу билетов из Москвы в Париж и Вену через Тбилиси, соответствующая информация размещена на сайте перевозчика. Пятнадцатого мая... ПРАЙМ, 25.05.2023
транспорт, бизнес, новости, грузия, georgian airways, билеты
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ТБИЛИСИ, 25 мая — ПРАЙМ. Грузинская авиакомпания Georgian Airways начала продажу билетов из Москвы в Париж и Вену через Тбилиси, соответствующая информация размещена на сайте перевозчика.
Пятнадцатого мая власти России после четырехлетнего перерыва разрешили прямые авиаперелеты в Грузию, а 19 и 20 мая из Москвы и Тбилиси вылетели первые рейсы.
Полет из Москвы в Париж запланирован на 26 мая, пересадка в Тбилиси составляет 1 час, время в пути займет более 9 часов. Стоимость билета составляет 2162 лари (около 860 долларов).
Рейс Москва — Тбилиси — Вена указан 28 мая, стоимость билета — 1599 лари (около 635 долларов). Пересадка в грузинской столице продлится также 1 час.
На том же сайте указаны рейсы из Москвы в Амстердам и из Москвы в Тель-Авив с пересадкой в Тбилиси. Однако продажа билетов на эти два направления еще не началась.