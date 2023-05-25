ТБИЛИСИ, 25 мая — ПРАЙМ. Грузинская авиакомпания Georgian Airways начала продажу билетов из Москвы в Париж и Вену через Тбилиси, соответствующая информация размещена на сайте перевозчика. В Грузии опровергли информацию о начале морских перевозок в Новороссийск

Пятнадцатого мая власти России после четырехлетнего перерыва разрешили прямые авиаперелеты в Грузию, а 19 и 20 мая из Москвы и Тбилиси вылетели первые рейсы.

Полет из Москвы в Париж запланирован на 26 мая, пересадка в Тбилиси составляет 1 час, время в пути займет более 9 часов. Стоимость билета составляет 2162 лари (около 860 долларов).

Рейс Москва — Тбилиси — Вена указан 28 мая, стоимость билета — 1599 лари (около 635 долларов). Пересадка в грузинской столице продлится также 1 час.

На том же сайте указаны рейсы из Москвы в Амстердам и из Москвы в Тель-Авив с пересадкой в Тбилиси. Однако продажа билетов на эти два направления еще не началась.