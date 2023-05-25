2023-05-25T14:49:21+03:00
2023-05-25T14:49:21+03:00
2023-05-25T14:49:21+03:00
2023
https://1prime.ru/transport/20230525/840684200.html
Правительство рассмотрит вопрос о выделении средств на обеспечение полетов
Транспорт
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
КАБМИН РФ РАССМОТРИТ ВОПРОС О ВЫДЕЛЕНИИ 5 МЛРД РУБ ДЛЯ НЕПРЕРЫВНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛЕТОВ ВНУТРИ СТРАНЫ — МИШУСТИН Новость дополняется ПРАЙМ, 25.05.2023
транспорт, бизнес, новости, россия, правительство, средства, полеты
https://cdnn.1prime.ru/images/83586/38/835863851.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83586/38/835863851.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83586/38/835863850.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83586/38/835863850.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83586/38/835863838.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83586/38/835863838.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
КАБМИН РФ РАССМОТРИТ ВОПРОС О ВЫДЕЛЕНИИ 5 МЛРД РУБ ДЛЯ НЕПРЕРЫВНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛЕТОВ ВНУТРИ СТРАНЫ — МИШУСТИН
Новость дополняется