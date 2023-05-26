МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. "Федеральная пассажирская компания" ("дочка" РЖД) запустила первый двухэтажный поезд из региона на Черноморское побережье, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "Гранд Сервис Экспресс" запустит поезд из Москвы в Керчь

Сейчас есть двухэтажные поезда, которые курсируют из Москвы и Санкт-Петербурга на юг, а также между регионами России. Их более 20. "Федеральная пассажирская компания" расширяет полигон курсирования двухэтажных поездов. 27 мая в свой первый рейс отправится новый поезд №357/358 сообщением Уфа – Имеретинский Курорт", — говорится в сообщении ФПК.

В пресс-службе компании РИА Новости утвердительно ответили на вопрос, является ли этот поезд первым двухэтажным составом из региона РФ на юг.

ФПК пишет, что специально для запуска Куйбышевскому филиалу было поставлено 50 двухэтажных купейных вагонов. "Подвижной состав оборудован кондиционерами и биотуалетами. В каждом купе предусмотрены розетки для зарядки мобильных устройств. В одном из вагонов есть подъемное устройство для инвалидной коляски, а также купе увеличенной площади, специально оборудованное для проезда маломобильных пассажиров. Для пассажиров в пути следования будет работать вагон-ресторан", — пишет компания.

Пассажиры смогут отправляться из Уфы на Черноморское побережье по отдельным датам. Из столицы Башкортостана отправление в 7.18 (здесь и далее время местное), со станции Имеретинский Курорт – в 18.51. В пути следования он будет делать остановки в таких городах, как Самара, Сызрань, Саратов, Волгоград, Краснодар, Туапсе, Сочи, Адлер и др.

По прогнозам специалистов, ожидается, что поезд будет очень востребован и сможет перевезти за летний сезон порядка 60 тысяч пассажиров. Всего же за год он перевезет более 100 тысяч человек. "Мы расширяем маршрутную сеть двухэтажных поездов. С завтрашнего дня они будут курсировать уже на 20 наиболее востребованных направлениях. Это позволит обеспечить новый уровень комфорта для большего числа пассажиров", — цитирует ФПК слова своего гендиректора Владимира Пястолова.