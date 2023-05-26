МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Начались прямые грузовые морские перевозки между Россией и Пакистаном, в порт Карачи накануне прибыл первый контейнеровоз Crystal St Petersburg, сообщает в пятницу газета News. Глава Минвостокразвития сообщил о рекордном грузопотоке по Севморпути

Как подчеркнул министр энергетики Пакистана Куррам Дастагир, начало прямых перевозок будет содействовать развитию экономического сотрудничества двух стран, а товарооборот между Пакистаном и Россией имеет потенциал достичь 20 миллиардов долларов. "Взаимосвязанность, особенно через торговлю и инфраструктуру, это часть замысла нынешнего правительства (Пакистана) относительно процветания", — приводит издание слова Дастарира.

Перевозки стартовали в рамках соглашения между частной компанией Pak Shaheen и российской "Нэко лайн" о поставках пакистанских товаров в Россию.

Министр морского транспорта Пакистана Сайед Фейсал Сабзвари также приветствовал заход российского контейнеровоза в Карачи, пишет газета. "Это откроет экспорт пакистанских товаров в Россию напрямую. Вместе с тем это также будет выгодно и России, содействует деловым связям с Россией, а также с центральноазиатскими странами", — сказал министр.

Глава Pak Shaheen Абдулла Фаррух со своей стороны считает, что начало прямых грузовых перевозок с Россией станет новой главой в отношениях двух стран. "Прямое судоходство изменит ситуацию и откроет путь к углублению торговых связей в форме соглашения о свободной торговле между двумя странами", — цитирует Фарруха газета News. По его словам, это "поможет экспортировать текстиль, хирургическое оборудование, спорттовары, кожаные изделия, а также фрукты и овощи на российский рынок".