БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 мая — ПРАЙМ. Китай проявляет высокий интерес к развитию Северного морского пути и сотрудничеству в Арктике, сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков на пленарной сессии "АмурЭкспоФорума" "Российско-китайское экономическое сотрудничество на новом этапе: мост в будущее". Россия и Запад сойдутся на новом поле битвы. Кто победит?

"Китайские товарищи проявляют высокий интерес к развитию Северного морского пути, к сотрудничеству в Арктике, вплоть до самых высоких широт мы забрались в нашем обсуждении — на самый северный населённый пункт, архипелаг Шпицберген, где Российская Федерация уже почти 100 лет ведёт хозяйственную деятельность. И сейчас готовится проект научно-исследовательской станции, к работе которой проявил интерес Китай и Индия", — сказал Чекунков.

Министр также сказал, что перед правительством Российской Федерации стоит задача в этом году запустить международную территорию опережающего развития.

"Целый ряд проектов, которые мы обсуждали, как раз предъявляют спрос на особые условия деятельности, как в части строительных стандартов, так и в части доступа рабочей силы, в части регулирования, разрешения споров, финансовых расчётов в национальных валютах, в том числе с использованием электронных финансовых инструментов. Мы всё это параллельно проводим через процедуру согласования в правительстве и параллельно обсуждаем с бизнесом конкретные проекты", — сказал Чекунков.

Министр и губернатор Приамурья детально обсудили ключевой проект в международной территории опережающего развития.

"Это могут быть проекты в предмостовой территории, здесь, в Амурской области, благодаря новому созданному объекту инфраструктуры. Но также хочу сказать, что мы не будем останавливаться на достигнутом. Считаю важным проект Джалинда-Мохэ, для того чтобы наши связи ещё более имели не только финансовые, партнёрские, гуманитарные, но и инфраструктурные, транспортные связи, — это важно", — сказал министр.

Чекунков отметил, что Россию и Китай в одинаковой степени волнует тема эффективности работы погранпереходов.

"Здесь не надо ничего утаивать. Надо понимать, что здесь есть пути для улучшения, и это понимание есть у обеих сторон. Правительство России будет проводить консультации для того чтобы досмотр был становился более быстрым, так скажем "бесшовным", как принято сейчас говорить", — сказал он.