МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Правительство России рассмотрит вопрос запрета транзита фур из Польши через территорию страны, сообщила пресс-служба кабмина. Польша открыла единственный для проезда фур КПП на границе с Белоруссией

Ранее во вторник Государственная Дума приняла обращение палаты к правительству, в котором предлагалось исключить исключить выполнение перевозок польскими автомобильными перевозчиками на российской территории и возможность их заправки по розничным ценам в стране.

Правительство отметило, что получило обращение. В данный момент вопрос прорабатывется.

Кроме того, будет проработан запрет на заправки автомобилей по российским ценам.