Правительство проработает запрет транзита польских фур через Россию
Правительство проработает вопрос запрета транзита польских фур через Россию
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МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Правительство России рассмотрит вопрос запрета транзита фур из Польши через территорию страны, сообщила пресс-служба кабмина.
Ранее во вторник Государственная Дума приняла обращение палаты к правительству, в котором предлагалось исключить исключить выполнение перевозок польскими автомобильными перевозчиками на российской территории и возможность их заправки по розничным ценам в стране.
Правительство отметило, что получило обращение. В данный момент вопрос прорабатывется.
Кроме того, будет проработан запрет на заправки автомобилей по российским ценам.