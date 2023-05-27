МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Интерес россиян к билетам в Европу вырос на фоне новостей о начале продажи билетов из Москвы в Париж и Вену через Тбилиси, больше всего граждане интересуются маршрутами в Париж, рассказали РИА Новости в пресс-службе сервиса по бронированию билетов "Авиасейлс" на основе внутренних данных. Глава "Аэрофлота" раскрыл планы по авиаперевозкам на Кубу

Грузинская авиакомпания Georgian Airways начала продажу билетов из Москвы в Париж и Вену через Тбилиси, соответствующая информация была размещена на сайте перевозчика в четверг.

"На фоне новостей о запуске рейсов из Грузии в Европу выросло количество поисковых запросов авиабилетов из России в Европу", — рассказали в сервисе.

Там уточнили, что поиски маршрутов Москва-Париж и Кутаиси-Париж в четверг выросли более чем в два раза (на 115% и 104% соответственно) по сравнению с предыдущим днем.

Поиски маршрута Россия-Франция в этот период увеличились почти в два раза — на 96%. Интересовались туристы также поездками в Италию и Грецию. Спрос на эти страны вырос почти в полтора раза — на 43% и 39% соответственно.

Пятнадцатого мая власти России после четырехлетнего перерыва разрешили прямые авиаперелеты в Грузию, а 19 и 20 мая из Москвы и Тбилиси вылетели первые рейсы.