МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. РЖД готовы построить высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ), а первый российский поезд для нее появится в 2027 году, сообщил генеральный директор компании Олег Белозеров. РЖД увеличили глубину продажи билетов с 45 суток еще на несколько поездов

Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. Обсуждались разные участки, выбор остановился на строительстве железной дороги Москва — Санкт-Петербург. Планируется, что поезда будут преодолевать путь между городами за 2 часа 15 минут. Сроки начала строительства и объемы инвестиций переодически корректируются и меняются.

"Сегодня мы готовы построить ВСМ. И мы считаем, что сейчас это нужно. Сейчас самое время", — сказал он в воскресенье в эфире программы "Картина мира с Михаилом Ковальчуком" на телеканале "Культура".

Отмечается, что для такой дороги потребуется и специальный поезд.

"Высокоскоростной поезд мы сейчас строим. И по поручению президента мы планируем, что в 2027 году у нас будет высокоскоростной поезд следующего поколения", — рассказал глава РЖД.

Ранее о планах разработки поезда для ВСМ сообщала российская группа "Синара".