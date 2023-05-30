МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Российская авиакомпания Utair с 31 мая возобновляет рейсы в Анталью из Грозного, полеты будут выполняться по средам и воскресеньям, сообщила компания. Россия возобновит с 1 июля регулярное авиасообщение с Кубой

"С 31 мая Utair начнет выполнять рейсы из Грозного в Анталью. Полеты в высокий туристический сезон запланированы 2 раза в неделю, по средам и воскресеньям", — говорится в сообщении.

Президент компании Олег Семенов пояснил, что полеты из Грозного на турецкий курорт Анталья компания уже выполняла в прошлом году и возобновляет авиасообщение по этому маршруту по запросам пассажиров.

В маршрутной сети Utair более 120 направлений, основная задача авиакомпании — соединять прямыми рейсами Поволжье, Сибирь, Центральную Россию и юг страны.