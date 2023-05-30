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2023
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Авиакомпания Utair возобновит рейсы из Грозного в Анталью
Транспорт
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. Российская авиакомпания Utair с 31 мая возобновляет рейсы в Анталью из Грозного, полеты будут выполняться по средам и воскресеньям, сообщила компания. "С 31 мая Utair начнет... ПРАЙМ, 30.05.2023
транспорт, бизнес, новости, туризм, россия, utair, авиаперевозки, грозный, анталья
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Российская авиакомпания Utair с 31 мая возобновляет рейсы в Анталью из Грозного, полеты будут выполняться по средам и воскресеньям, сообщила компания.
"С 31 мая Utair начнет выполнять рейсы из Грозного в Анталью. Полеты в высокий туристический сезон запланированы 2 раза в неделю, по средам и воскресеньям", — говорится в сообщении.
Президент компании Олег Семенов пояснил, что полеты из Грозного на турецкий курорт Анталья компания уже выполняла в прошлом году и возобновляет авиасообщение по этому маршруту по запросам пассажиров.
В маршрутной сети Utair более 120 направлений, основная задача авиакомпании — соединять прямыми рейсами Поволжье, Сибирь, Центральную Россию и юг страны.