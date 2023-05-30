МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Вводимый Польшей с 1 июня запрет на проезд российских грузовиков по территории страны не окажет влияния на сроки доставки товаров: планируется применить отработанный механизм перецепки и перегрузки, говорится в сообщении Минтранса РФ. Россия и Китай увеличили грузопоток на Дальнем Востоке

"Вводимый с 1 июня 2023 года Республикой Польша запрет на проезд российских и белорусских автотранспортных средств по территории данной республики не окажет влияния на сроки доставки товаров в импортном и экспортном направлениях… Шаг Польши носит больше политический, чем практический характер", — отметили в министерстве.

"В прошлом году подобный запрет в отношении российских и белорусских автоперевозчиков уже был введен органами Евросоюза. Успешный опыт реализации механизма перецепки/перегрузки, введенный в качестве ответной меры в России с 10 октября прошлого года, позволяет в полной мере обеспечить доставку необходимого объема и перечня товаров, следующих через границу", — пояснили в Минтрансе.