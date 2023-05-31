ВЛАДИВОСТОК, 31 мая — ПРАЙМ. Новые морские и сухие порты строят в Приморье, их запуск приведет к росту грузооборота до 300 миллионов тонн, сообщил губернатор Олег Кожемяко. Завод "Соллерс" во Владивостоке возобновит работу с партнерами из КНР

"В крае идет строительство и проектирование новых портов с общим объемом грузооборота до 100 миллионов тонн. Суходол, порт Вера, Аврора… Создаются сухие порты, что в совокупности даст общий объем грузов 300 миллионов тонн. В этом году вводится 20-миллионный порт Суходол, в следующем — сухой порт "Артем" на 1 миллион контейнеров", — сказал Кожемяко, выступая с отчетом перед законодательным собранием Приморья.