МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Водители такси с 1 сентября текущего года не смогут работать более 12 часов в сутки, соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации. В России обновили список неисправностей авто, с которыми нельзя ездить

"Постановление вступает в силу с 1 сентября 2023 года и действует до 1 марта 2029 года… ﻿﻿Нормальная продолжительность рабочего времени физического лица должна составлять не более 40 часов в календарную неделю. Продолжительность ежедневного рабочего времени… не должна превышать восемь часов. При суммированном учете рабочего времени продолжительность ежедневного рабочего времени физического лица не должна превышать 10 часов. Увеличению этого времени, но не более чем на два часа, допускается" — сказано в сообщении.

В документе уточняется, что под "физическим лицом" понимаются граждане, занимающиеся перевозкой пассажиров и багажа на легковом такси.

Также уточняется, что увеличение рабочего времени, но не более чем на два часа, предусмотрено в целях завершения заказа водителя такси.