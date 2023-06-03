НЬЮ-ДЕЛИ, 3 июн — ПРАЙМ. Количество жертв крушения поездов в индийской Одише достигло 261, заявила Юго-Восточная железная дорога. "Гранд Сервис Экспресс" продлит маршрут поезда Москва—Керчь до Симферополя

Представитель дороги отметил в Twitter, что количество погибших по последним данным составило 261. Он добавил, что спасательные работы на месте происшествия завершили.

Ранее исполнительный директор госкомпании "Индийские железные дороги" Амитабх Шарма сообщал о 238 погибших и свыше 600 пострадавших пассажирах.

ЧП произошло вечером пятницы в районе индийского города Баласор в штате Одиша. Как сообщали железнодорожные власти, вагоны пассажирского поезда, направлявшегося в Ченнаи, столкнулись с грузовым составом, сошли с рельсов и упали на противоположные пути. Позднее в него врезался еще один пассажирский поезд, три-четыре вагона которого тоже сошли с рельсов. По словам Шармы, в районе отменили 48 поездов, перенаправили 39 составов. Десять поездов идут с краткими остановками, добавлял он.

Министр железных дорог Индии Ашвини Вайшнав заявлял, что причина столкновения пока неизвестна, будут проводить расследование.