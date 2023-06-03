ТАШКЕНТ, 3 июн — ПРАЙМ. Uzbekistan Airways, крупнейшая авиакомпания Узбекистана, с 26 июня запускает регулярные рейсы между Ташкентом и Грозным, сообщила в субботу пресс-служба авиаперевозчика. Nordwind Airlines открыла прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Тегеран

"Uzbekistan Airways расширяет географию полетов! Начиная с 26 июня авиакомпания приступит к выполнению полетов по маршруту Ташкент — Грозный — Ташкент", — говорится в сообщении в телеграм-канале авиакомпании.

По данным пресс-службы, прямые регулярные рейсы будут выполняться два раза в неделю, по понедельникам и четвергам, стоимость билетов составит от 1,724 миллиона сумов (около 12 тысяч рублей).