КЕМЕРОВО, 4 июн — ПРАЙМ. Международный аэропорт города Кемерово закрыли до 5 июня из-за обнаруженных дефектов взлетно-посадочной полосы, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Дистрибьюторы одобрили идею Минфина о продаже алкоголя на авиарейсах

"Предварительно установлено, что 04.06.2023 в связи с обнаруженными дефектами взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту Кемерово имени А.А. Леонова, возникшими вследствие погодных условий, самолет авиакомпании "Северный ветер", выполнявший рейс по маршруту "Сочи – Кемерово", совершил посадку в аэропорту г. Новосибирска. По этой же причине до 05.06.2023 объявлена задержка выполнения рейса авиакомпании "Сибирь" по маршруту "Новосибирск – Кемерово", — сказано в сообщении.

Согласно данным онлайн-табло воздушной гавани, задерживается рейс из Кемерово в Новосибирск и отменен самолет в Казань.

"Новосибирской и Кемеровской транспортными прокуратурами осуществляются надзорные мероприятия по защите прав потребителей авиационных услуг, в аэровокзалах организован выездной прием граждан. Кроме того, прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов при содержании аэродромных объектов в международном аэропорту Кемерово", — сообщила прокуратура.