МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. РЖД поставили задачу вагоностроителям создать туристический вагон, например, со стеклянной крышей, сообщил генеральный директор компании Олег Белозеров. РЖД удвоили составность некоторых "Сапсанов" Москва—Санкт-Петербург

Он отметил, что РЖД уже несколько лет развивают железнодорожный туризм. Такие поездки, добавил Белозеров, пользуются спросом.

"Мы поставили задачу вагоностроителям сделать вагон туристический. И отличается он, на самом деле… почему бы сверху не сделать стеклянный потолок?", — сказал глава РЖД в воскресенье в эфире программы "Картина мира с Михаилом Ковальчуком" на телеканале "Культура".

О готовности выпускать двухэтажные туристические поезда с панорамными крышами и окнами при наличии спроса на них в 2020 году говорил гендиректор российского "Трансмашхолдинга" (ТМХ) Кирилл Липа.