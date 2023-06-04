РЖД попросили вагоностроителей создать туристический вагон
Глава РЖД заявил, что компания попросила вагоностроителей создать туристический вагон
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МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. РЖД поставили задачу вагоностроителям создать туристический вагон, например, со стеклянной крышей, сообщил генеральный директор компании Олег Белозеров.
Он отметил, что РЖД уже несколько лет развивают железнодорожный туризм. Такие поездки, добавил Белозеров, пользуются спросом.
"Мы поставили задачу вагоностроителям сделать вагон туристический. И отличается он, на самом деле… почему бы сверху не сделать стеклянный потолок?", — сказал глава РЖД в воскресенье в эфире программы "Картина мира с Михаилом Ковальчуком" на телеканале "Культура".
О готовности выпускать двухэтажные туристические поезда с панорамными крышами и окнами при наличии спроса на них в 2020 году говорил гендиректор российского "Трансмашхолдинга" (ТМХ) Кирилл Липа.