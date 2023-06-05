МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Шесть из десяти россиян поддерживают введение ограничения скорости для электросамокатов и возрастного ценза для их водителей, показал опрос сервиса SuperJob для РИА Новости. Глава СПЧ призвал провести краш-тесты электросамокатов

Депутаты "Единой России" предложили ограничить скорость электросамокатов и электровелосипедов до 15 км/ч, запретить проезд по пешеходным улицам, а также пользоваться этими средствами передвижения людям до 18 лет.

"За предлагаемые меры высказались 59% россиян, убежденных, что это поможет снизить число дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов. Против такого регулирования выступает каждый четвертый (26%)", — показал опрос 1600 респондентов.

Свою позицию опрошенные аргументируют по-разному: по мнению 17%, обозначенные меры слишком жесткие ("Подросткам все равно не запретишь — разумно было бы уменьшить ограничение по возрасту до 14 лет"), тогда как 9% считают их слишком мягкими ("15 км/ч — это высокая скорость!").

Предлагаемые ограничения чаще поддерживают женщины (67% против 54% среди мужчин). Сторонников обозначенных мер регулирования больше среди родителей, чем среди бездетных (64% против 56%). При этом опрошенные до 34 лет разделяют мнение о чрезмерности запретов вдвое чаще, чем старшее поколение (27% против 13%).