АНКАРА, 5 июн — ПРАЙМ. Турция с 1 июля увеличивает плату за проходы cудов через проливы Босфор и Дарданеллы более чем на 8%, доходы страны после данного решения могут достигнуть в текущем году 900 миллионов долларов, пишет в понедельник газета "Айдынлык" со ссылкой на решение Главного управления по морским делам при министерстве транспорта и инфраструктуры. Турецкий экономист подсчитал возможный доход от "газового хаба"

Турецкие власти в октябре прошлого года в пять раз увеличили стоимость сборов за проход торговых судов через проливы Босфор и Дарданеллы. Сумма рассчитывается на основе золотого франка со времени подписания в 1936 году Конвенции Монтре, которая регулирует судоходство в зоне проливов.

"Главное управление по морским делам при министерстве транспорта и инфраструктуры объявило о новом положении в коэффициентах налогов и сборов, уплачиваемых за беспосадочный проход через турецкие проливы. В соответствии с Конвенцией о проливах Монтре, базовая стоимость золотых франков в коэффициентах налогов и сборов (маяк, снос и санитарная инспекция), применяемых к судам, проходящим через турецкие проливы без захода, определена в размере 4,42 доллара (увеличение на 8,3 процента, за чистый тоннаж торгового судна), начиная с 1 июля 2023 года. Таким образом, доход в размере примерно 160-170 миллионов долларов, полученный от пересечения проливов, не считая лоцманских и буксирных услуг в предыдущие годы, как ожидается, достигнет в этом году 900 миллионов долларов", — пишет издание.

Газета уточняет, что при подписании конвенции Монтре золотой франк был приравнен к 0,8 долларов, в октябре прошлого года стоимость была увеличена до 4,08 долларов.

"Кроме того, было принято решение, что золотой франк отныне не будет фиксированным и будет обновляться министерством транспорта и инфраструктуры в конце июня каждого года по состоянию на 1 июля", — сообщила газета.

Конвенцию Монтре приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу передвижения через проливы в мирное и военное время, однако устанавливает различные режимы плавания. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств тремя неделями. В чрезвычайных ситуациях Турция может запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы. Согласно договору, Турция имеет право взимать плату за маяки, эвакуацию и медицинское обслуживание с судов, проходящих через проливы.