АНКАРА, 5 июн — ПРАЙМ. Решение Турции повысить плату за проход через черноморские проливы принималось давно и никак не связано с назначением нового правительства, это чисто экономическая мера, направленная на увеличение доходов в условиях высокой инфляции, заявил РИА Новости аналитик Энгин Озер. Годовая инфляция в Турции в мае составила чуть меньше 40 процентов

Турция с 1 июля повысит плату за проходы судов через проливы Босфор и Дарданеллы более чем на 8%, сообщила в понедельник газета "Айдынлык" со ссылкой на решение Главного управления по морским делам при министерстве транспорта и инфраструктуры страны. Анкара в октябре прошлого года уже в пять раз увеличивала стоимость сборов за проход торговых судов через черноморские проливы. Сумма рассчитывается на основе золотого франка со времени подписания в 1936 году Конвенции Монтре, которая регулирует судоходство в зоне проливов.

"В 1983 году Турция применила 75-процентную скидку к цене во франках и установила один франк на уровне 0,80 доллара в качестве платы за транзит через проливы. Однако со временем эта сумма утеряла в стоимости перед лицом растущей инфляции и ценой золота в мире (в расчет брался золотой франк — ред.). В 2022 году цена франка была увеличена в 5 раз и определена на уровне 4 долларов за тонну (рассчитанного чистого тоннажа судна – ред.). Решение об обновлении сбора принималось министерством транспорта 1 июля каждого года, и в этом году темп повышения был определен в размере 8%. Поэтому решение о повышении было принято в прошлом году и никак не связано с формированием нового правительства", — заявил Озер.

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Аналитик обратил внимание на то, что транзитная плата за проход в Суэцком канале, который является аналогом черноморских проливов Турции, составляет 7 долларов за тонну.

"Плата за Панамский канал составляет 5 долларов за тонну. Нет никакого логического объяснения низкой платы, взимаемой с мирового рынка в Стамбульском проливе, который является одним из самых опасных проливов в мире. Следует понять стремление администрации Анкары, которая занимается такими серьезными проблемами, как высокая инфляция и сирийские беженцы, увеличить свои доходы с помощью такой практики", — подчеркнул он.

Конвенцию Монтре приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу передвижения через проливы в мирное и военное время, однако устанавливает различные режимы плавания. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств тремя неделями. В чрезвычайных ситуациях Турция может запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы. Согласно договору, Турция имеет право взимать плату за маяки, эвакуацию и медицинское обслуживание с судов, проходящих через проливы.