МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Российские судоходные компании не заметят повышения на 8% сборов за проход через турецкие черноморские проливы так же, как никто не заметил отмену скидок в октябре прошлого года, поделился мнением с РИА Новости управляющий партнер ООО "Инфра Проекты" Алексей Безбородов. В Турции объяснили решение повысить плату за проход судов через проливы

Турция с 1 июля увеличивает плату за проход cудов через проливы Босфор и Дарданеллы более чем на 8%, ожидает роста доходов в текущем году до 900 миллионов долларов, сообщила газета "Айдынлык" со ссылкой на решение Главного управления по морским делам при министерстве транспорта и инфраструктуры. В октябре прошлого года Турция увеличила эти сборы в пять раз в соответствии с правами, предоставленными ей Конвенцией Монтрё, принятой в 1936 году; по сути это была отмена 75-процентной скидки, действовавшей с 1983 года.

"Эти сборы слишком невелики, чтобы наши компании заметили повышение канального сбора на 8%, равно как не заметили они и отмены 75% скидки на проход через Босфор и Дарданеллы в прошлом году", — сказал он.

"Монтрё в данном случае ни при чем, имеет место банальная потребность бюджета", — считает Безбородов.

Он напомнил, что основные сборы при проходе через турецкие проливы, это санитарный сбор — страховка на случай местных аварий, маячный сбор и лоцманский.

Конвенцию Монтрё приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу передвижения через проливы в мирное и военное время, однако устанавливает различные режимы плавания. В чрезвычайных ситуациях Турция может запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы. Согласно договору, Турция имеет право взимать плату за маяки, эвакуацию и медицинское обслуживание с судов, проходящих через проливы.