БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 июн — ПРАЙМ. Проект Ленского моста в Якутии отправлен на федеральную государственную экспертизу, где дадут окончательный ответ по техническим характеристикам и стоимости объекта, сообщил журналистам в среду глава республики Айсен Николаев. Иностранным судам разрешили входить в порт в Якутии

"Ленский мост точно в пятилетних планах Минтранса и министерства финансов есть. Принято принципиальное решение зампредом правительства РФ Маратом Хуснуллиным, что сейчас должны переделать проектно-сметную документацию в части оптимизации тех или иных решений, которые не влияют на безопасность самих конструкций. После окончания всех работ, корректировки проектно-сметной документации и согласования с федеральными министерствами на прошлой неделе проект моста официально пошел на федеральную госэкспертизу, которая должна окончательно дать вердикт техническим характеристикам и сметной стоимости моста", — сказал Николаев на пресс-конференции с руководителями и главными редакторами республиканских СМИ.

Он также отметил, что на научно-техническом совете ведущие мостостроители страны высказались, что самым оптимальным вариантом является проект вантового моста.

На встрече с помощником президента Максимом Орешкиным 11 мая Николаев говорил, что Ленский мост включен в мастер-план городской агломерации как важнейший транспортный узел, который соединит три федеральные и пять региональных автодорог, Амуро-Якутскую железнодорожную магистраль, речной порт и международный аэропорт.

Ленский мост в перспективе обеспечит круглосуточным транспортным сообщением более 80% населения Якутии. Общая протяжённость мостового перехода составит 14,7 километра, в том числе с русловой частью длиной более 3 километров. Прогнозируется, что пропускная способность моста составит 6067 автомобилей в сутки. Инвестпроект вошел в национальную программу развития Дальнего Востока. Якутия получит федеральные средства в 2025 году.