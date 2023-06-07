МАДРИД, 7 июн — ПРАЙМ. Пилоты испанской авиакомпании Air Europa вновь выйдут на забастовки, запланированные с 19 июня по 2 июля, с требованиями повышения заработной платы и улучшения условий труда, заявил в пятницу испанский профсоюз пилотов. В России оценили последствия ограничения объема ввоза жидкостей для вейпов

"Испанский профсоюз пилотов авиакомпаний (Sepla) объявил о проведении новых дней забастовки в компании Air Europa в период с 19 июня по 2 июля на всех базах и рабочих центрах в Испании", — говорится в сообщении.

Профсоюз заявляет, что был вынужден пойти на этот шаг из-за отсутствия желания руководства Air Europa проводить переговоров со своими сотрудниками. Так, авиакомпания подала иск о незаконности действий профсоюза в связи с его предыдущим призывом к забастовкам

Это уже третья забастовка пилотов Air Europa за последние месяцы. В результате подобной акции протеста 1, 2, 4 и 5 мая было отменено 68 рейсов, а 22, 23, 25, 26, 29 и 30 мая и 1–2 июня — 114.