МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. РЖД с четверга запускают скоростные электропоезда "Ласточка" между Сочи и Гагрой, сообщила компания. "Вкусно — и точка" планирует начать работать в Абхазии

Пятивагонные "Ласточки" будут ходить ежедневно, отправляясь из Сочи (без заезда в аэропорт) по местному времени в 11.54, из аэропорта Сочи в 18.52, из Гагры в Сочи (через аэропорт) в 07.30, из Гагры в аэропорт Сочи в 15.15. Время в пути будет составлять около трех часов.

В зависимости от маршрута остановки предусмотрены на станциях Имеретинский Курорт, Адлер, Хоста, Мацеста, и на остановочных пунктах Гагрыпш, Церетели (Абаата).

Таможенный и пограничный контроль пассажиры будут проходить на станциях Веселое (Россия) и Цандрипш (Абхазия).