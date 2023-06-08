Венесуэльская авиакомпания начнет прямые рейсы между Гаваной и Москвой
Венесуэльская авиакомпания Conviasa c 16 июня начнет прямые рейсы между Гаваной и Москвой
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БУЭНОС-АЙРЕС, 8 июн — ПРАЙМ. Венесуэльская государственная авиакомпания Conviasa сообщила, что c 16 июня запускает прямые рейсы между столицами Кубы и России.
"Приближается день запуска новых рейсов между Гаваной, Куба, и Москвой, Россия, — 16 июня", — говорится в сообщении в Twitter.
Согласно расписанию на сайте, авиакомпания будет совершать два рейса в месяц.
Ранее заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что Россия возобновит с 1 июля регулярное авиасообщение с Кубой. Гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский в мае сообщал РИА Новости, что входящая в группу "Аэрофлот" "Россия" на первоначальном этапе планирует выполнять два рейса на Кубу в неделю, в зависимости от спроса программа полетов будет расширяться. Первыми прямыми рейсами станут полеты в Варадеро.