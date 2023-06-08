БУЭНОС-АЙРЕС, 8 июн — ПРАЙМ. Венесуэльская государственная авиакомпания Conviasa сообщила, что c 16 июня запускает прямые рейсы между столицами Кубы и России. Президент Венесуэлы сообщил о стремлении страны вступить в БРИКС

"Приближается день запуска новых рейсов между Гаваной, Куба, и Москвой, Россия, — 16 июня", — говорится в сообщении в Twitter.

Согласно расписанию на сайте, авиакомпания будет совершать два рейса в месяц.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что Россия возобновит с 1 июля регулярное авиасообщение с Кубой. Гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский в мае сообщал РИА Новости, что входящая в группу "Аэрофлот" "Россия" на первоначальном этапе планирует выполнять два рейса на Кубу в неделю, в зависимости от спроса программа полетов будет расширяться. Первыми прямыми рейсами станут полеты в Варадеро.