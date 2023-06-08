ХЕЛЬСИНКИ, 8 июн — ПРАЙМ. Шведский аэропорт Тролльхеттан-Ванерсборг первым в мире будет предлагать для заправки самолетов только смешанное экологически чистое авиационное топливо (SAF), рассказал поставщик топлива — финская Neste. Аэропорт Кемерово закрыли до 5 июня

"Аэропорт Тролльхеттан-Ванерсборг станет первым в мире аэропортом, предлагающим только смешанное экологически чистое авиационное топливо (SAF) для заправки всех самолетов в аэропорту, что позволит значительно сократить выбросы парниковых газов при вылете рейсов. Компания Neste поставит в аэропорт Тролльхеттан свое экологически чистое авиационное топливо Neste MY Sustainable Aviation Fuel", — следует из релиза.

По данным поставщика, аэропорт намерен начать использовать смесь 30-40 процентов SAF с обычным авиационным топливом до конца июня. Первой авиакомпанией, выполняющей все свои рейсы на таком топливе, станет местная Västflyg.

SAF — это возобновляемое авиатопливо, представляющее собой более экологичную альтернативу традиционному топливу, оно производится из экологически чистого, полностью возобновляемого сырья, такого как отработанное масло для приготовления пищи и отходы животного жира.

Neste — ведущий мировой производитель возобновляемого дизельного топлива, экологически чистого авиатоплива, биотоплива и биопластиков, занимается нефтепереработкой и розничной торговлей через собственную сеть АЗС в странах Балтии и Финляндии.